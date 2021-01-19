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ASELSAN, Katar'da şube açtı

ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.
 19 Ocak 2021 20:22
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ASELSAN, Katar'da şube açtı

ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
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