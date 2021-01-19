ASELSAN, Katar'da şube açtı
ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.
|19 Ocak 2021 20:22
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