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Tekirdağ'da 650 yıllık el yazması İncil ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 650 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil'in ele geçirilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
|19 Ocak 2021 20:34
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 650 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil'in ele geçirilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaşayan M.D. ve K.T'nin ellerindeki 650 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i, 3 milyon liraya satmak için müşteri aradıklarını belirledi.
Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışma sonucu şüphelilerle alıcı olarak iletişime geçti.
Jandarma ekipleri M.D. ve K.T'yi İncil'i satmaya çalıştıkları sırada gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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