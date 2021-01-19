Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.
|19 Ocak 2021 20:39
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Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumları bünyesindeki rehabilitasyon merkezleri ve kişisel gelişim kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.
Kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.
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