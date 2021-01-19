Kovid-19'u yenen Milletvekili: Konuşamaz duruma geldim

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında Hatay'daki çalışma ve ziyaretlerinin ardından döndüğü Ankara'da, eşinin, 7 yaşındaki oğlunun ve 16 yaşındaki kuzeninin sürekli öksürmesi üzerine yaptırdıkları testin pozitif çıktığını söyledi.

Kendisinin test sonucunun ise negatif çıktığını aktaran Topal, o sürede ailesiyle kendisinin ilgilendiğini kaydetti.

Topal, o sürecin psikolojik açıdan çok kötü olduğunu ve kendisini çok çaresiz hissettiğini dile getirdi.

"Öksürüğüm fazla oldu"

Ailesinin koronavirüse yakalanmasından 5 gün sonra kendisinde de belirtilerin görülmeye başladığını ve yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade eden Topal, şöyle devam etti:

"Evde ilaç tedavisine başladım. Ayakta atlatacağımı düşündüm. Pek fazla bir şey görünmüyor gibiydi. Hastalığa yakalanmamın 7'nci gününde Ankara Şehir Hastanesi'ne gittim ve orada tomografi sonucunda tutulum olduğunu öğrendim. 7'nci güne kadar ayakta olan ben 'Sitokin fırtınası' dedikleri olayı yaşadım, hastanede kaldım. Hastane çalışanlarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Canları pahasına bizimle ne kadar ilgilendiklerini gördüm. Hastanede gerekli ilaçları aldım ve 5-6 gün sonra taburcu oldum. Hastalığımda biraz öksürüğüm fazla oldu. Konuşamaz duruma geldim. Kürsüde çok sesini yükselten ben virüs nedeniyle istesem de konuşamadım."

"Maskeye, hijyene ve mesafeye mutlaka uyması gerekiyor"

Topal, hastalığın insanlığa büyük acılar yaşattığını belirterek, herkesten kurallara uymasını istedi.

Dünyanın bir an önce bu hastalıktan kurtulması temennisinde bulunan Topal, "Bütün vatandaşlarımızın aşı oluncaya kadar maskeye, hijyene ve mesafeye mutlaka uyması gerekiyor. Halen beni arayıp 'ya sayın vekilim gerçekten böyle bir virüs var mı' diye soranlar var. Gerçekten pes yani, şaşırıyorum. İnsanlarımız virüsten ölüyor ama halen bazı vatandaşlarımız buna inanamıyor. Hangi çağda yaşıyoruz ben halen anlamış değilim." diye konuştu.