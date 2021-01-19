Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
|19 Ocak 2021 21:04
|+Aa- Yazdır
Yıldıran'ın vefatı, Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından, "Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyuruldu.
Paylaşımın ardından Yıldıran'ın sanatçı dostları ve yakınları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.
BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?
Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi.
Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne'de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok karaktere de ses veren sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.
Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları, sinema ve diziler şöyle:
"Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!", "Azizname", "Yarasa", "Beş Para Etmez Varyete", "Tesadüfen Kadın", "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Bir Valize Ne Sığar Ki?", "Öyle ya da Böyle", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Komşu Köyün Delisi", "Ümit Milli", "Felek Ne Demek?", "Keloğlan Masalları", "Alim Dayı"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu
19 Ocak 2021 08:42
|En çok kişisel veriyi kim topluyor? WhatsApp kaçıncı sırada?
17 Ocak 2021 14:28
|Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir
12 Ocak 2021 11:12
|Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
12 Ocak 2021 07:45
|Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı
11 Ocak 2021 22:15
|'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak
11 Ocak 2021 17:09
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
09 Ocak 2021 23:24
|Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
07 Ocak 2021 10:19
|Alişan canlı yayında aşı oldu: Örnek olmak istedim
06 Ocak 2021 11:51
|Yıldız Tilbe: Görücü usulü evlenmek en güzeli
06 Ocak 2021 10:28