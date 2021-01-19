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Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında hayatını kaybetti.
 19 Ocak 2021 21:04
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Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

Yıldıran'ın vefatı, Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından, "Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyuruldu.

Paylaşımın ardından Yıldıran'ın sanatçı dostları ve yakınları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?

Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi.

Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne'de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok karaktere de ses veren sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları, sinema ve diziler şöyle:

"Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!", "Azizname", "Yarasa", "Beş Para Etmez Varyete", "Tesadüfen Kadın", "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Bir Valize Ne Sığar Ki?", "Öyle ya da Böyle", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Komşu Köyün Delisi", "Ümit Milli", "Felek Ne Demek?", "Keloğlan Masalları", "Alim Dayı"
Memurlar.Net
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