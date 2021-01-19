Çin raylara değmeden 620 km hızla giden trenini tanıttı
Çin saatte 620 kilometre hıza erişebilen yeni "maglev" trenini tanıttı. Hızlı trenin 2025'ten önce hizmete girmesi hedefleniyor.
|19 Ocak 2021 21:11
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Yeni tip maglev treni Siçuan eyaletinin Chengdu kentinde halka tanıtıldı. Çinli yetkililer prototipin lansmanı için 165 metre uzunluğunda bir raylı sistem inşa etti.
Mıknatıslı ray sistemleriyle donatılmış hızlı tren, saatte 620 kilometre hıza ulaşabilecek. Manyetik taşıma teknolojisi sayesinde bu trenler raylara temas etmeden ilerliyor.
Hızlı trenin 2025'ten önce hizmete girmesi hedefleniyor.
Ülkedeki ilk maglev hattı 2004'te Şangay'da açılmıştı. Saatte 400 kilometreyi aşan bir hıza ulaşan trenle, şehir merkezinden 30 kilometre uzaktaki Pudong havalalanına sadece 5 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.
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