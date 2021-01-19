Bakan Koca'dan aşı ile ilgili açıklama
Bakan Koca: Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı.
|19 Ocak 2021 21:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı.' dedi.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; 'Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı.' Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı.'
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