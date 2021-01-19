Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor
|19 Ocak 2021 21:49
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te, tarihi Yeni Han'da doğal ısısını koruyan ve kafe olarak kullanılan 500 yıllık mağara, ilgi çekiyor. Önceki dönemlerde soğuk havalarda doğal ısısını koruduğu için vatandaşların uğrak yeri olan mağara kafede pandemi nedeniyle sakinlik yaşanıyor.
Şekeroğlu Mahallesinde bulunan tarihi Yeni Han'da kafe olarak kullanılan yaklaşık 500 yıllık mağara, hayran bırakıyor.
Soğuk havalarda doğal ısısını koruyan ve pandemi nedeniyle sakinlik yaşanan mağara kafe, vakaların sona ermesinin ardından tekrar ziyaretçilerini bekliyor. Mağaranın yaz ve kış aylarında sıcaklığının hiç değişmediğini ve doğal ısısını koruduğunu ifade eden kafe işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Bu mağara 1500'lü yıllarda taş ocağı olarak kullanılmış. Çıkan taşlarla bu han yapılmış. İçeride kuyularımız var ve 12 sütün ayak bulunuyor. Pandemi döneminde insanlar bu mağaraya gelip, gezip, görüyorlar. Dışarısı 0 derece de olsa 45 derece de olsa mağara doğal sıcaklığını koruduğu için hep 15 derecede kalıyor. İnsanlar burada önceden gelip çay ve kahve içerek dinleniyordu. Şu anda pandemi nedeniyle çay kahve servisi yapamıyoruz ama ziyaretçilerimiz gelerek mağarayı dolaşıyor. İnsanlar gezip, gördükten sonra hayran kalıyorlar" diye konuştu.
Mağaraya farklı kentlerden gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları manzaradan etkilendiklerini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gediz Deltası'nda kış kuşları kayıt altına alınıyor
19 Ocak 2021 20:43
|Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
19 Ocak 2021 19:40
|Ankara'da göller ve havuzlar buz tuttu
19 Ocak 2021 19:39
|Otoyolda mucize kurtuluş! O anlar kamerada
19 Ocak 2021 17:47
|Koronayı yenen belediye başkanı görevine döndü
19 Ocak 2021 17:11
|İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
19 Ocak 2021 15:50
|Yabancıların giremediği köyde hiç korona vakası görülmedi
19 Ocak 2021 14:43
|Kayan otomobilini durdurmak isterken canından oluyordu
19 Ocak 2021 13:08
|Belediye sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor
19 Ocak 2021 06:40
|Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor
18 Ocak 2021 22:57