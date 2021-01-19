1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu

İstanbul Havalimanı, geçen yıl 23.4 milyon yolcu sayısı ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.
 19 Ocak 2021 22:00
+Aa- Yazdır
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu

İstanbul Havalimanı, geçen yıl 23.4 milyon yolcu sayısı ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanması ve seyahat yasakları nedeniyle dünya genelindeki havalimanları yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşandı.

İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyon yolcusu ile birinci sıraya geldi.

İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya geriledi.

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan, geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz'da başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada alan ilk havalimanı olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşte 2021'in en çok talep görecek meslekleri
19 Ocak 2021 22:56		 Discovery, BluTV'ye ortak oldu
19 Ocak 2021 21:08
ASELSAN, Katar'da şube açtı
19 Ocak 2021 20:22		 Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı
18 Ocak 2021 23:54
Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
18 Ocak 2021 23:24		 JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek
18 Ocak 2021 23:07
Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi
18 Ocak 2021 20:45		 Yerli SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi
18 Ocak 2021 20:41
Financial Times Türkiye'nin 'Afrika'ya dönüşü'nü yazdı
18 Ocak 2021 20:14		 İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu
18 Ocak 2021 19:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:12 - Üniversite öğrencileri sağlık ocağında eğitime katılıyor23:10 - Köy okulunda mahsur kalan öğretmen kurtarıldı22:56 - İşte 2021'in en çok talep görecek meslekleri22:46 - Mersin Valiliğinden 'Akkuyu NGS'de patlatma' açıklaması22:39 - ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki son günü22:35 - Vali talimat verdi: Hiçbir vatandaşımız sokakta kalmasın
22:31 - Hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı22:15 - Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı22:00 - İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu21:55 - Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı21:53 - Fahrettin Altun: FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu21:49 - Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor
21:47 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 2022'de rahatlayacağız21:45 - Balıkta boya ve ağırlık hilesi21:42 - Evini büyütmesine izin vermediği komşusu tarafından dövüldü21:38 - Bakan Koca'dan aşı ile ilgili açıklama21:21 - Samsun Emniyeti'nden 'hırsızlık' olayı ile ilgili açıklama
21:19 - Kovid-19 salgınının gençler üzerindeki 'yıkıcı etkisi'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada altıncı gün: Aşı olan sayısı 950 bini geçti
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 2022'de rahatlayacağız
Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza: 5 ölü
Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış
Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
Emniyet paylaştı: Yeni birim cuma günü faaliyete başlıyor
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personelinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
Açıklamalı 657 sayılı Kanun kitabı için özel fiyat!
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haklamak 2
tanrının çekici mjolnirr 3
uğur böceğim 1
karlı sahada oynanan maçı izlemek 1
sekban 1
gerdek partisi 3
Oyuncak ayı 1
re'sen zam talebinden ne çıkar? 1
kağıtların efendisi 1
kapitalizm 1
SON İLANLAR
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam