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Hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı

Karaman'da hastanede hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi bacağından bıçaklandı.
 19 Ocak 2021 22:31
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Hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı

Karaman'da hastanede hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi bacağından bıçaklandı.

Atatürk Bulvarı'nda kendine zarar veren ve ambulansla Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine getirilen kişi tedavi edilirken hastaneye gelen yakınları kendi aralarında tartışmaya başladı. Bunun üzerine hasta yakınlarını dışarı çıkarmak isteyen hastanenin özel güvenlik görevlilerinden birine hasta yakını E.U. kafa attı. Bu sırada E.U kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Abdullah Sağtürk'ü bacağından bıçakladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı Sağtürk tedavi altına alındı.

Olaydan sonra hastaneye gelen Başhekim Ahmet Yılmaz yaralı güvenlik görevlisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başhekim Yılmaz, "Arkadaşımıza, tüm personelimize geçmiş olsun diyorum. Çıkan arbedede arkadaşımız bıçakla yaralanmış. Çok şükür ucuz atlatmış. Sağlıkta şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." dedi.

Bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Sağtürk'te olayı gazetecilere şöyle anlattı:

"Acile biri bayan 3 şahıs geldi. Biri kendi elini kesmiş. Bayan, sanırım kendine zarar verenin eşi. Acilde tartışmaya başladılar. Bayanı dışarı çıkardık. Daha sonra diğer ikisi tartışmaya küfretmeye başladılar. Bizim güvenlikçi arkadaş müdahale etti. Ona kafa attılar. O sırada şahsı ben tuttum. Bu sırada bıçağı sapladı. Ben bıçağı yiyince hemen şahsın eline vurdum, bıçak düştü. Vurmasam diğer 2 arkadaşı da karnından bıçaklayacaktı. Tedavim yapıldı, Şu anda iyiyim. Bu olayı şiddetle kınıyorum. Bizler de burada insanların sağlığı, güvenliği için çalışıyoruz Onlara ne yaptık."

Bir diğer güvenlik görevlisi Murat Üzüm'de üzgün olduklarını ve bu tür şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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