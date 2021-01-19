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Vali talimat verdi: Hiçbir vatandaşımız sokakta kalmasın

Vali Ali Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti. Vakfın yardım çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, "Varoluş gayemiz zorda kalan insanımıza yardımcı olmak. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma içerisinde olmalıyız" dedi.
 19 Ocak 2021 22:35
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Vali talimat verdi: Hiçbir vatandaşımız sokakta kalmasın

Vali Ali Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti. Vakfın yardım çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, "Varoluş gayemiz zorda kalan insanımıza yardımcı olmak. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma içerisinde olmalıyız" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, devletle ihtiyaç sahipleri arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılmasında köprü vazifesi gören Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti. Vali Ali Çelik; vakfın işleyişi, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2021 yılı projeleri hakkında bilgiler aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Varoluş gayemiz zorda kalan insanımıza yardımcı olmak. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma içerisinde olmalıyız. İhtiyacı olduğu halde yardım istemeye çekinen, ocağında sıcak aşı kaynamayan aile varsa bunun vebali altındayız. Bize gelmeyen, gelemeyen yoksul vatandaşımız varsa devlet olarak biz ona gitmeliyiz. Eksiklerini yerinde tespit etmeli, acil ihtiyaçlarına çözüm bulmalı ve hakkaniyeti sağlayabilmeliyiz" diye konuştu.

"Yaptığınız işin sorumluluğunu yaşamalısınız"

Yardımların ihtiyaç sahibi insanlara adil bir şekilde ulaştırılmasında Vakfa önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Vali Çelik, "Devletimiz ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında. Vakıf olarak devlet ve millet arasında bir köprüsünüz. Yaptığınız işin sorumluluğunu ve mutluluğunu yaşamalısınız" dedi.

Zorlu hava şartlarında sokakta kimsenin kalmaması gerektiğine dikkat çeken Vali Çelik, "Her ne sebepten olursa olsun özellikle bu kış soğuğunda sokakta kalan vatandaşlarımızı anlaşmalı olduğumuz otel ve İl Özel İdaresi misafirhanesinde ağırlıyor; sağlık, yeme-içme, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 2020 yılında 45 vatandaşımızı misafir ettik. Bugün itibarıyla 18 vatandaşımızı da otele yerleştirdik. Bu süreçte tüm Kütahyalı hemşehrilerimizin hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyor, sokakta birini görür veya haberdar olurlarsa mutlaka 112'yi arayarak bize ulaşmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

2020 yılı faaliyetlerini de değerlendiren Vali Ali Çelik, ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki 35 bin 9 kişiye 49 milyon 974 bin 14 TL ayni ve nakdi yardım yapıldığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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