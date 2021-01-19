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İşte 2021'in en çok talep görecek meslekleri

Sosyal iş ağı platformu LinkedIn, dünya genelindeki araştırma üzerine 2021'de en çok talep görecek meslekleri açıkladı. Listede dijital becerilerin ön planda tutulduğu görüldü.
 19 Ocak 2021 22:56
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İşte 2021'in en çok talep görecek meslekleri

Tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi, iş alanlarını da etkiledi.

2020 yılında pandemi nedeniyle meslek değişimleri yaşanırken, bazı mesleklerde ise talep artışı gerçekleşti.

Bunun üzerine dünya genelinde araştırma yapan sosyal iş ağı platformu LinkedIn, 2021'in meslekleriyle ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, geçtiğimiz yıldaki meslek değişimleri ile bu yıl en çok tercih edilecek 15 mesleğe yer verildi.

DİJİTAL BECERİLER ÖN PLANDA

Verilerde her pozisyon için gerekli olan en önemli beceriler de bulunuyor.

Belirlenen meslek alanlarında ise dijital beceriler ön planda. Ancak sadece dijital beceriler değil geleneksel beceriler de yer alıyor.

İşte pandemi sonrası 2021'de en çok aranacak meslekler:

YAPAY ZEKA UYGULAYICILARI

Bu alanda işe alımlar 2019 ile 2020 arasında yüzde 32 büyüme gösterdi.

Beceriler: C ++, Amazon Web Services (AWS), Python (Programlama Dili)

Eğitim: İşe alınanların yüzde 99'u lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

VERİ BİLİMİ UZMANLARI

Bu roller için işe alım 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı.

Beceriler: TensorFlow, İstatistiksel Modelleme, Veri Görselleştirme

Eğitim: İşe alınanların yüzde 98'inin lisans derecesi veya daha yüksek.

KULLANICI DENEYİMİ (UX) UZMANLARI

Bu uzmanları işe alma 2019 ile 2020 arasında yüzde 20 arttı.

Beceriler: Web Tasarımı, Tasarım Düşüncesi, Kullanıcı Deneyimi Testi

Eğitim: İşe alınanların yüzde 97'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

RUH SAĞLIĞI UZMANLARI

Bu roller için işe alım, yıldan yıla yaklaşık yüzde 24 arttı.

Beceriler: Oyun Terapisi, Farkındalık, Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

Eğitim: İşe alınanların yüzde 97'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

UZMAN MÜHENDİSLER

Bu mühendislik rolleri için işe alım, 2019 ile 2020 arasında yaklaşık yüzde 25 arttı.

Beceriler: Program Yönetimi, Web Geliştirme, Dağıtık Sistemler

Eğitim: İşe alınanların yüzde 93'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

PROFESYONEL VE KİŞİSEL KOÇLAR

Bu koçluk rolleri için işe alımlar 2019'dan bu yana yüzde 51'den fazla arttı. Beceriler: Mentorluk, Sosyal Medya, Girişimcilik

Eğitim: İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

DİJİTAL İÇERİK UZMANLARI

Dijital içerik oluşturuculara olan talep yıldan yıla yüzde 49 arttı.

Beceriler: Video Düzenleme, Yaratıcı Yazarlık, Topluluk önünde Konuşma

Eğitim: İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

EĞİTİM UZMANLARI

Eğitim profesyonelleri için işe alım, 2019 ile 2020 arasında yüzde 20'den fazla arttı. Bunun üzerinde özellikle uzaktan eğitimin de etkisi olduğu söylenebilir.

Beceriler: Ders Planlama, Zaman Yönetimi, Farklılaştırılmış Öğretim

Eğitim: İşe alınanların yüzde 97'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

HEMŞİRELER

Pandemi etkisinin görüldüğü bir meslek. Hemşirelere olan talep 2020'de yıldan yıla yaklaşık yüzde 30 arttı.

Beceriler: Hasta Savunuculuğu, Klinik Araştırma, Zaman Yönetimi

Eğitim: İşe alınanların yüzde 89'u lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLARI

Pandemi sebebiyle evlerden çalışmaya devam edince dijital adına alanlar da daha çok talep görmeye başladı. Dijital pazarlama rolleri için işe alım, yıldan yıla yaklaşık yüzde 33 arttı.

Beceriler: Ürün Pazarlama, Dijital Strateji, Marka Yönetimi

Eğitim: İşe alınanların yüzde 94'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

İNSAN KAYNAKLARI (ÇEŞİTLİLİK DANIŞMANI)

Bu roller için işe alımlar 2019'dan bu yana yüzde 90'dan fazla arttı.

Beceriler: Toplumsal Sosyal Yardım, Öğretim, Organizasyonel Gelişim

Eğitim: İşe alınanların yüzde 99'u lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

İŞ GELİŞTİRME VE SATIŞ UZMANLARI

Bu roller için işe alım, 2020 ve 2019 arasında yüzde 45'in üzerinde büyüdü.

Beceriler: Müşteriyi Elde Tutma, Satış Süreci, Takım Oluşturma

Eğitim: İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

SAĞLIK DESTEK PERSONELİ

2019'dan bu yana, bu pozisyonlar için işe alım yüzde 34'ten fazla arttı.

Beceriler: Hasta Eğitimi, Veri Girişi, Hekim İlişkileri

Eğitim: İşe alınanların yüzde 83'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.

KREDİ VE İPOTEK UZMANLARI

2020'de bu işler için işe alım 2019'a göre yaklaşık yüzde 59 arttı.

Beceriler: Risk Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Kredi Analizi

Eğitim: İşe alınanların yüzde 86'sının lisans derecesi veya daha yüksek.

E-TİCARET ÇALIŞANI

Online satışların artışıyla e-ticaret çalışanları bu senenin en çok aranan mesleklerinden biri olarak ilk sıradaki yerini aldı.

Bu roller için işe alımlar yıldan yıla yüzde 73 arttı. Şu anda 400.000'den fazla iş mevcut.

Beceriler: Zaman Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Liderlik

Eğitim: İşe alınanların yüzde 75'inin lisans derecesi veya daha yüksek.
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