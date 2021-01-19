Köy okulunda mahsur kalan öğretmen kurtarıldı
|19 Ocak 2021 23:10
|+Aa- Yazdır
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. Köy okulunda mahsur kalan bir öğretmen şantiye ekiplerinin köy yolunu açmasıyla kurtarıldı.
Sason ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Örenağıl köyü Taşlıca mezrası köy okulunda görev yapan öğretmen Senem Kamış, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kaldığını ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen şantiye ekipleri, köy yolunu açarak öğretmene ulaştı. Senem Kamış, "Ben köyümde mahsur kalmıştım. İl Özel İdaresi ilçe şantiye ekibi şefinin telefonuna ulaşarak köyde mahsur kaldığımı ilettim. Kendisi ekibiyle birlikte köye gelerek beni aldı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni kurtaran bütün ekibe çok teşekkür ederim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine dair yazı yayımlanacak mı?
18 Ocak 2021 16:00
|Koronavirüse yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti
17 Ocak 2021 22:44
|Şengül öğretmen çocuklar için duvarları renklendiriyor
17 Ocak 2021 16:22
|28 Şubat mağduru öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti
16 Ocak 2021 17:35
|Koronavirüsle değişen hayat: Dijital dünyada örnek bir öğretmen
14 Ocak 2021 11:24
|Evini dersliğe çevirdi, öğrencilere yabancı dili sevdiriyor
13 Ocak 2021 21:32
|2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
13 Ocak 2021 01:17
|Ahizer öğretmen öğrencilerine 'gönül gözü' ile müzik öğretiyor
12 Ocak 2021 11:42
|MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı
12 Ocak 2021 00:08
|Doğa tutkunu öğretmen 'evde kalarak' örnek oluyor
11 Ocak 2021 21:44