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Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

İSVEÇ'te yaşamaya başlayan gazeteci yazar Cengiz Çandar hakkında, Gezi olaylarının simgesi yapılan 'Kırmızı Fularlı Kız' paylaşımı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.
 19 Ocak 2021 23:22
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Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

Gezi olayları sırasında 'Kırmızı fularlı kız' olarak tanınan ve Suriye'de IŞİD saldırısında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil için sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 30 Mayıs 2017'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda Karacagil'in ölümüne ilişkin üzüntüsünü dile getiren Cengiz Çandar'a 'suçu ve suçluyu övmek' gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Çandar'ın duruşması Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından takip edildi. MLSA, dava sonrası yaptığı bilgilendirmede mahkemenin Çandar'ın savunmasının İsveç'ten istinabe yoluyla alınması için talimat yazısı yazılmasına hükmettiğini ve Çandar hakkında savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verildiğini belirtti.

Cengiz Çandar yakalama kararı için ne dedi?

Cengiz Çandar, "Bursa'da bir arazi davası ile ilgili olarak bana tebligat iletilebilir iken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beni bulamamış olması inandırıcı olmaktan çok uzak" dedi. Beş yıla yakındın İsveç'te Stockholm Üniversitesi'nde 'Saygın Araştırmacı' sıfatıyla ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Kıdemli Orta Doğu Uzmanı olarak görev yaptığını belirten Cengiz Çandar, "Adresim Türkiye'nin Stockholm Başkonsolosluğu'nda kayıtlı" dedi.
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