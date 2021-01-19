1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021 son 50 yılın en kısa senesi olacak

Uzmanlar, dünyanın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha kısa olacağını bildirdi.
 19 Ocak 2021 23:36
+Aa- Yazdır
2021 son 50 yılın en kısa senesi olacak

Uzmanlar, dünyanın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha kısa olacağını bildirdi.

Kanada'nın York Üniversitesinden astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney, CTV Televizyonu'nda katıldığı "Your Morning" programında, Dünya'nın dönüş hızının arttığını ve bu değişimin yeryüzünde zamanın yavaşlaması anlamına geldiğini belirtti.

Bilimsel hesaplamalara göre, 2021'de ortalama bir gün, 24 saatlik (86 bin 400 saniye) normal bir güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

Kısalmanın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Prof. Delaney, eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumlanma şeklini değiştirdiğini ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaştıkça onun dönme hızını arttırdığını ifade etti.

Delaney, Dünya'nın bu durumunu daha hızlı dönebilmek için kollarını bedenine yaklaştıran bir patenciye benzetti.

Söz konusu kısalmanın saniyeden çok daha az olacağından insanların günlük faaliyetlerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Delaney, iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesinin zaman içinde küresel zaman dilimini ve günlerin belirlenmesini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Delaney, bu durumu önlemek için "artık saniye" uygulamasına geçilebileceğini kaydetti.

Ancak bazı uzmanlara göre, bu uygulama ile belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklemek Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almayan otomatik saat uygulamalarının bulunduğu akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve iletişim sistemlerinde karışıklık yaratabilir.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, (NIST) 1972'den 2016'ya kadar ortalama her 1,5 yılda bir "artık saniye" eklenmişti. Ancak 2016'dan itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış nedeniyle "artık saniye" uygulamasının artık gerekli olmadığını açıklamış, bu doğrultuda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı
20 Ocak 2021 00:28		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20 Ocak 2021 00:26
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
20 Ocak 2021 00:25		 Elmalılı'nın orijinal ikinci meali torunundaki arşivde bulundu
19 Ocak 2021 23:52
Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı
19 Ocak 2021 23:49		 Anne ve oğlu iki gün arayla korona virüse yenik düştü
19 Ocak 2021 23:29
Üniversite öğrencileri sağlık ocağında eğitime katılıyor
19 Ocak 2021 23:12		 Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı
19 Ocak 2021 22:15
Balıkta boya ve ağırlık hilesi
19 Ocak 2021 21:45		 Kovid-19 salgınının gençler üzerindeki 'yıkıcı etkisi'
19 Ocak 2021 21:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:28 - Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı00:26 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:25 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti00:11 - 20 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?23:52 - Elmalılı'nın orijinal ikinci meali torunundaki arşivde bulundu
23:49 - Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı23:44 - CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi hakim karşısına çıktı23:36 - 2021 son 50 yılın en kısa senesi olacak23:31 - 'Nusaybin Kaymakamı gözaltına alındı' iddiası yalanlandı23:29 - Anne ve oğlu iki gün arayla korona virüse yenik düştü23:27 - İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
23:22 - Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı23:12 - Üniversite öğrencileri sağlık ocağında eğitime katılıyor23:10 - Köy okulunda mahsur kalan öğretmen kurtarıldı22:56 - İşte 2021'in en çok talep görecek meslekleri22:46 - Valilikten 'Akkuyu NGS'de planlı patlatma' açıklaması
22:39 - ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki son günü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?
20 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re'sen zam talebinden ne çıkar? 1
kendi kendine söylenmek 1
numaralı gözlük kullanmak 1
çivit mavisi 3
saç kavurma 2
çam iğneleriyle sepet örme 4
bamya 5
doğduğuna pişman 2
idealize etmek 1
Sözlük mobil sürüm güncellemesi 3
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam