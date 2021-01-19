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Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı

Ankara'daki pandemi hastanelerine koronavirüs şikayetiyle başvuran hasta sayısında büyük düşüş meydana geldi. Pandeminin merkezi konumundaki Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 vakalarında yüzde 60, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise Covid-19 polikliniğine başvuran hasta sayısı yüzde 80 azaldı.
 19 Ocak 2021 23:49
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Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler ile hasta ve vaka sayıları düşerken, bunun sonucunda hastanelerin yükü de önemli oranda azaldı. Başkent'teki pandemi hastanelerinde koronavirüs hastalığı şikayetiyle başvuran hasta sayısında yüzde 80'lere varan düşüş meydana geldi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 hastalığı şikayetiyle acil servise başvuran hasta sayılarında ciddi anlamda azalma olduğunu söyledi. Oğuztürk, "Yüzde 60'ın üzerinde bize başvuran hasta sayısının azaldığını söyleyebiliriz. Bu durum bize şu şekilde fayda verdi; Covid-19 hastaları için ayırmış olduğumuz alanların bir kısmı dezenfeksiyon sonrası tekrar eski koronavirüs olmayan hastaların da kullanımına açılmış durumda. Vakaların azalması tabii ki bizler için mutluluk kaynağı" dedi.

'CİDDİ BİR BOŞLUK SÖZ KONUSU'

Ankara Şehir Hastanesi'nin Covid-19 ile mücadelede Türkiye'nin merkez üssü konumunda olduğunu da ifade eden Oğuztürk, "Ciddi anlamda bir yatak potansiyelimiz var. Yoğun bakım anlamında hem Ankara'nın hem de çevre illerin birçok hastasını kabul ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda yatak problemi bu sürecin hiçbir anında yaşanmadı. Şu anda şunu kesin bir şekilde söylemek gerekiyor ki, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 hastaları ile ilgili olarak hem yoğun bakım hem de servisteki yatakları anlamında ciddi bir boşluk söz konusu" diye konuştu.

'1-2 AY İÇİNDE KISITLAMALARIN KALKMASI ÖNERİLEBİLİR'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Koordinatörü, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı da süreç içinde Temmuz ve Ağustos aylarında hasta sayısında artış olduğunu, buna bağlı hem poliklinik hem de yatan hasta sayısı ile yoğun bakımdaki hasta sayılarının arttığına dikkat çekerek, "Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gidilerek, hasta sayılarında önlemler alınmaya başlandı. Maske, mesafe ve temizlik kontrolleri ve tavsiyelerle beraber hasta sayılarımız belli bir seviyede tutulmaya çalışıldı. Gelinen süreçte aşılanma da başladı. Bunun da çok büyük katkısı var. Covid-19 polikliniğine başvuran hasta sayımız yüzde 80 oranında azalmaya başladı. Yatan hasta sayımızda yüzde 70, yoğun bakımda ise yüzde 50 oranında azalmamız mevcut. Bu azalma hızının aynı şekilde devam edeceğini umut ediyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi polikliniğe günlük başvuran hasta sayımız binler seviyesindeydi; şuan 200'lere kadar düşmüş durumda. Bu süreci korursak, 1-2 ay içerisinde kısıtlamaların azaltılması belki de kalkması önerilebilir" ifadelerini kullandı.
DHA
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