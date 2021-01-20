Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmelik Yürürlükten Kaldırıldı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|20 Ocak 2021 02:38
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20 Ocak 2021 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 31370
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 3430
Ekli "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
19 Ocak 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/3/2008 tarihli ve 2008/13451 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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