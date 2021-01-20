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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmelik Yürürlükten Kaldırıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
 20 Ocak 2021 02:38
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmelik Yürürlükten Kaldırıldı

20 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31370

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3430

Ekli "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

19 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/3/2008 tarihli ve 2008/13451 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmelik Yürürlükten Kaldırıldı
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