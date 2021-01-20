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Trump Başkanlığa veda etti

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala bir veda konuşması gerçekleştirdi. "Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine başlayacak ve biz Amerika'nın güvenli ve refahının korunmasında başarılı olunması için dua ediyoruz" ifadelerini kullanan Trump, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin de evlerine geri getirildiğine vurgu yaparak, "Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan da gururluyum" açıklamasında bulundu.
 20 Ocak 2021 06:15
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Trump Başkanlığa veda etti

Donald Trump, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala bir veda konuşması yaptı.

"Amerika'nın refahının korunması için dua ediyoruz"

Daha önce seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu savunan Trump, konuşmasında, "Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine başlayacak ve biz Amerika'nın güvenli ve refahının korunmasında başarılı olunması için dua ediyoruz." dedi.

"Ortak kaderimizi oluşturmalıyız"

Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınına da değinerek, "Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu, asla hoş görülemez. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, siyasi hıncımızın üzerinde ortak değerlerimiz etrafında toplanmalı ve ortak kaderimizi oluşturmalıyız." çağrısında bulundu.

"Bu arena, düzgün yönetilirse çok fazla potansiyele sahip"

Daha önce siyasette olmayan birisi olarak 4 yıl önce seçimleri kazanarak Washington'a geldiğini anımsatan Trump, "Daha önceki hayatımı ardımda bırakıp, çok zor bir arenaya adım attım. Ancak bu arena, düzgün yönetilirse çok fazla potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç en kolay yolun peşinde olmadım"

Trump, Kovid-19 sürecinde ABD'nin iyi iş çıkardığını ifade ederek, aşı çalışmalarını da "tıbbi mucize" olarak nitelendirdi.

Bir başkan olarak her zaman ABD'nin çıkarlarının kendisinin önceliği olduğunu belirten Trump, "Şu zamana kadar hiç en kolay yolun peşinde olmadım, aslına bakarsanız bu en zor olanıydı. En az eleştirileceğimiz yolları da seçmedim. Çok çetin savaşlar verdim, çok zor seçimler yaptım, çünkü siz beni bunun için seçmiştiniz." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede ifade özgürlüğünün de önemli köşe taşlarından biri olduğunun altını çizerek, "Kim olduğumuzu ve buraya nasıl geldiğimizi unutursak, işte ancak o zaman siyasi sansüre ve insanları kara listeye almaya izin verebiliriz. Bu akla dahi getirilemez. Özgür ve açık bir tartışma ortamını ortadan kaldırmak, temel değerlerimize ve geleneklerimize aykırıdır." görüşünü paylaştı.

"Yeni Orta Doğu'nun şafağı" vurgusu

4 yıllık görev sürecinde, "ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyen, tek taraflı küresel anlaşmalardan" çekildiğini belirten Trump, "Şimdi, NATO ülkeleri, birkaç yıl öncesine göre yüz milyarlarca dolar daha fazla ödeme yapıyor. Ortada bir adaletsizlik vardı. Tüm dünyanın masrafını biz çekiyorduk." diye konuştu.

DEAŞ'ı yendiklerini ve Kasım Süleymani'yi öldürdüklerini anımsatan Trump, "Cesur diplomasimiz ve ilkeli realizmimiz sonucunda, Orta Doğu'da birçok tarihi barış anlaşmalarını başardık. Bu, yeni Orta Doğu'nun şafağıdır." sözlerine yer verdi.
"Yeni bir savaş başlatmayan ilk başkan olmaktan gururluyum"

Trump, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin de evlerine geri getirildiğine vurgu yaparak, "Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan da gururluyum." açıklamasında bulundu.

"Başlattığımız hareket henüz daha başlangıç"

Yönetimi çarşamba günü Biden'a devredeceklerini anımsatan Trump, "Şunu bilmenizi isterim ki, bizim başlattığımız hareket henüz daha başlangıç." mesajını verdi.
Anadolu Ajansı
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