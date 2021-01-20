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Terörün izleri silindi dönüşler hızlandı

20 Ocak 2018'de düzenlenen harekatla, terörün izleri silinirken, bölgede güvenlik ve istikrar sağlandı, hayat normale döndü
 20 Ocak 2021 06:50
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Terörün izleri silindi dönüşler hızlandı

TSK tarafından, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden üç yıl geçti. PKK/YPG'nin Afrin'den hudut karakollarına yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek, bölge halkını örgütün zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018'de düzenlenen harekatla, terörün izleri silinirken, bölgede; güvenlik ve istikrar sağlandı, hayat normale döndü. Kontrol altına alınan bölgelerde TSK ve SMO, Afrin'de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve mayın temizleme çalışmaları yaptı. Aramalarda YPG/PKK'ya ait üsler, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyişine ve sivillerin çıkışına engel olmak için kazdığı hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit ve imha edildi.

İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli bölge haline getirdiği bölgede başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçları karşılandı. Bölgede 1 hastane hizmete girdi, 287 okulda 53 bin öğrenciye eğitim verilmeye başladı. Türkiye, Afrin'de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise ziraat, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. Ayrıca, 36 cami onarıldı, yaklaşık 170 cami ibadete açıldı. Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve SMO'nun verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Bugün Afrin'e dönen Suriyeli sayısı 350 bini geçti.

Selçuk Böke

Türkiye
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