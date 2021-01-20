1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiyesiz hesap olmadığını anladılar

AB, Türkiye'ye karşı söylemlerini yumuşatırken, son dönemde Türkiye karşıtı adımlar atan Fransa, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden normalleşme sinyalleri geldi.
 20 Ocak 2021 07:30
+Aa- Yazdır
Türkiyesiz hesap olmadığını anladılar

Sahada ve masada etkin bir dış politika izleyen Ankara'nın güçlü duruşu Türkiye'nin çeşitli konularda fikir ayrılığına düştüğü ülkelere geri adım attırdı. AB, Türkiye'ye karşı söylemlerini yumuşatırken, son dönemde Türkiye karşıtı adımlar atan Fransa, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden normalleşme sinyalleri geldi. Atina ile 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerle başlayacak olan süreç, daha sonra iki ülkenin dışişleri bakanları seviyesinde yürütülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de telefonla görüşme yapacak.

FRANSA'DAN MEKTUP

Son dönemde Türkiye karşıtı tavrıyla gündeme gelen Fransa ile de normalleşme adımlarının atılması için ortak bir yol haritası hazırlandı. Ankara ve Paris arasında belirlenen yol haritasında ikili düzeyde istişareler, terörle mücadele, Suriye ve Libya gibi bölgesel konular ile eğitim alanında iş birliği yapılması öngörülüyor. Ayrıca geçtiğimiz cuma günü gönderdiği 'normalleşme' mektubuyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.

BAE'DEN ADIM BEKLİYORUZ

Avrupa ile bunlar yaşanırken, Orta Doğu'dan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve normalleştirmek isteyen ülkelerden açıklamalar geliyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere her cephede Türkiye karşıtı tavır takınan BAE'den yetkililer, geçtiğimiz günlerde Ankara ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. Ankara, BAE'nin mesajlarının olumlu olduğuna işaret etse de somut adımlar beklediğini ifade ediyor.

RİYAD NORMALLEŞME İSTİYOR

Türkiye'ye yönelik agresif bir siyaset yürüten Suudi Arabistan, Ankara'yla yakınlaşma politikası izleyeceğinin sinyallerini verdi. Son günlerde Riyad'dan Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istedikleri yönünde mesajları geliyor. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan görüşmelerin sürdüğünü belirtilirken, önümüzdeki günlerde karşılıklı resmi ziyaretlerin olabileceğine işaret ediliyor. Ayrıca Abdülfettah es-Sisi'nin darbe ile başa gelmesinden bu yana ilişkilerin gergin olduğu Mısır'la da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlar konusunda uzlaşma sağlanması için istihbarat örgütleri düzeyinde görüşmeler devam ediyor.

İSRAİL'İN TUTUMU ÖNEMLİ

İsrail ile de 'Filistin ön şartlı' yumuşama süreci gündemde. İsrail tarafından ilişkilerin normalleşmesi için son dönemde güçlü sinyaller gelirken, Ankara'ya göre normalleşme İsrail'e bağlı. Önceki gün Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İsrail, Filistinlilere karşı illegal ve saldırgan tutumundan vazgeçerse ilişkilerimiz normalleşebilir. Diplomatik kanallar açık. İsrail'den olumlu adımlar bekliyoruz" dedi.

ABD İLE YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Öte yandan, ABD'de bugün resmen göreve başlayacak olan Joe Biden yönetimi ile de ilk resmi temas önümüzdeki günlerde kurulacak. ABD ile yeni dönemde, S-400, F-35, terörle mücadele, NATO'nun güçlendirilmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması konuları ana başlıklar olacak.

SELÇUK BÖKE
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı
20 Ocak 2021 08:38		 Trump Başkanlığa veda etti
20 Ocak 2021 06:15
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
19 Ocak 2021 23:27		 ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki son günü
19 Ocak 2021 22:39
Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı
19 Ocak 2021 21:55		 Çin raylara değmeden 620 km hızla giden trenini tanıttı
19 Ocak 2021 21:11
Rusya'dan ikinci korona aşısı: Etkinlik oranı yüzde 100
19 Ocak 2021 17:15		 Facebook'un 30'dan fazla ülkede ofisi bulunuyor
19 Ocak 2021 11:50
İstikşafi görüşmeler öncesi provokasyon: Yunanlılar geriyor
19 Ocak 2021 06:15		 Hollanda 11 günde sadece 55 bin kişiyi aşılayabildi
18 Ocak 2021 22:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - 2021 önceki yıllara göre daha çabuk bitecek08:55 - 'Pfizer aşısı olanların ölümleri tesadüf olabilir'08:52 - Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum08:49 - Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı08:46 - Teröristlere 'Gelin kardeş olalım' bildirisi08:41 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08:38 - Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı08:26 - FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı08:18 - 15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında08:15 - AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu08:12 - Osmanlı Hanedan ailesi taziyeleri Ayasofya Camii'nde kabul edecek08:05 - Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
08:01 - Özdağ olayında çelişkili ifadeler07:54 - İYİ Parti'den iki yeni sistem tasarımı07:50 - Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı07:48 - 'Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı'07:45 - Salgında en çok kadınlar yoruldu
07:45 - Burhan Kuzu'nun dosyası Yargıtay'da
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?
Terörün izleri silindi dönüşler hızlandı
Burhan Kuzu'nun dosyası Yargıtay'da
Trump Başkanlığa veda etti
Hava sıcaklığı -1'e düştü: Nöbet başladı
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pepee 3
gül yağı 3
mesut özil 1
hiffet 1
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 2
medeniyet 2
Umarell 1
içinde u harfi olan meyveler 9
tavuk tenekede 3
sözlükteki canlanma 2
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam