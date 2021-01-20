Türkiyesiz hesap olmadığını anladılar

Sahada ve masada etkin bir dış politika izleyen Ankara'nın güçlü duruşu Türkiye'nin çeşitli konularda fikir ayrılığına düştüğü ülkelere geri adım attırdı. AB, Türkiye'ye karşı söylemlerini yumuşatırken, son dönemde Türkiye karşıtı adımlar atan Fransa, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden normalleşme sinyalleri geldi. Atina ile 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerle başlayacak olan süreç, daha sonra iki ülkenin dışişleri bakanları seviyesinde yürütülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de telefonla görüşme yapacak.

FRANSA'DAN MEKTUP

Son dönemde Türkiye karşıtı tavrıyla gündeme gelen Fransa ile de normalleşme adımlarının atılması için ortak bir yol haritası hazırlandı. Ankara ve Paris arasında belirlenen yol haritasında ikili düzeyde istişareler, terörle mücadele, Suriye ve Libya gibi bölgesel konular ile eğitim alanında iş birliği yapılması öngörülüyor. Ayrıca geçtiğimiz cuma günü gönderdiği 'normalleşme' mektubuyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.

BAE'DEN ADIM BEKLİYORUZ

Avrupa ile bunlar yaşanırken, Orta Doğu'dan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve normalleştirmek isteyen ülkelerden açıklamalar geliyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere her cephede Türkiye karşıtı tavır takınan BAE'den yetkililer, geçtiğimiz günlerde Ankara ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. Ankara, BAE'nin mesajlarının olumlu olduğuna işaret etse de somut adımlar beklediğini ifade ediyor.

RİYAD NORMALLEŞME İSTİYOR

Türkiye'ye yönelik agresif bir siyaset yürüten Suudi Arabistan, Ankara'yla yakınlaşma politikası izleyeceğinin sinyallerini verdi. Son günlerde Riyad'dan Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istedikleri yönünde mesajları geliyor. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan görüşmelerin sürdüğünü belirtilirken, önümüzdeki günlerde karşılıklı resmi ziyaretlerin olabileceğine işaret ediliyor. Ayrıca Abdülfettah es-Sisi'nin darbe ile başa gelmesinden bu yana ilişkilerin gergin olduğu Mısır'la da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlar konusunda uzlaşma sağlanması için istihbarat örgütleri düzeyinde görüşmeler devam ediyor.

İSRAİL'İN TUTUMU ÖNEMLİ

İsrail ile de 'Filistin ön şartlı' yumuşama süreci gündemde. İsrail tarafından ilişkilerin normalleşmesi için son dönemde güçlü sinyaller gelirken, Ankara'ya göre normalleşme İsrail'e bağlı. Önceki gün Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İsrail, Filistinlilere karşı illegal ve saldırgan tutumundan vazgeçerse ilişkilerimiz normalleşebilir. Diplomatik kanallar açık. İsrail'den olumlu adımlar bekliyoruz" dedi.

ABD İLE YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Öte yandan, ABD'de bugün resmen göreve başlayacak olan Joe Biden yönetimi ile de ilk resmi temas önümüzdeki günlerde kurulacak. ABD ile yeni dönemde, S-400, F-35, terörle mücadele, NATO'nun güçlendirilmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması konuları ana başlıklar olacak.

SELÇUK BÖKE