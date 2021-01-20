Salgında en çok kadınlar yoruldu

Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan bu yana 10 ay geçti. Bu süreçte virüsün yol açtığı can kayıplarının yanı sıra insanlar üzerindeki psikolojik etkisi de sık sık tartışıldı. Salgının başında yaşanan korku ve paniğin, yerini yorgunluk ile bıkkınlığa bıraktığını söyleyen uzmanlar "Bu yorgunluk, bir süre sonra salgını umursamaz seviyeye gelirse işin boyutu daha kötü olabilir" ikazında bulundu. Son dönemde, salgının ilk günlerinde meydan gelen stresin dozu da azalmaya başladı. Bunun sebebi ise belirsizliklerin ortadan kalkması. İnsanlar virüsü tanıdıkça, ona karşı alınması gereken tedbirleri öğrendikçe rahatladı. Yani Covid-19 ile yaşamaya alıştı. Bu noktada insanın olaylara adapte olma kapasitesine işaret eden uzmanlar "Pandemi birden gerçekleşmediği için kişilerde, afetlerde olduğu gibi etkiye yaşanmadı. Bundan ötürü virüsün ortaya çıktığı o ilk zamanlardaki strese bağlı oluşan psikolojik problemler giderek azaldı" dedi. Öte yandan salgında psikolojik olarak en çok etkilenen grup kadınlar oldu. Uzmanlar, bunun, normalde de kadınlarda görülen kaygı bozukluğu ve depresyon sıklığının, erkeklere göre daha yüksek olmasından kaynaklandığını ifade etti. Evlere çekildikçe kadınlar üzerinde artan iş yükü, onların psikolojik olarak yıpranmasının sebepleri arasında gösterildi.

NEŞRA DURMAZ