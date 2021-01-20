Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü

HUZUREVLERİ VE BAKIMEVLERİNDE AŞI UYGULAMASI BAŞLADI Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başladı. "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı. Aşılama sürecinde merak edilen sorular Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı. 90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.