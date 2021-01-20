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Kuraklık beklentisi su depolarına talebi arttırdı

Önümüzdeki dönemde kuraklık yaşanacağı endişesi vatandaşı su deposuna hücum ettirdi. Telefonları susmayan depo üreticileri stoklarını eritti. Vardiyayı artıran üreticiler, personelini artırdı. Artan talep sonrası ek üretim planlanıyor.
 20 Ocak 2021 07:41
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Kuraklık beklentisi su depolarına talebi arttırdı

Son günlerde yurt genelinde yağan yağmur ve kara rağmen barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 30'ları aşamaması "Yazın susuzluk yaşanır mı?" endişesini artırdı. Olası kesintilere karşı hazırlıklı olmak isteyen vatandaşların su deposu talebi patladı. Depo satışlarındaki artışla birlikte pompalı hidrofora olan talep de hızlandı.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre kuraklığın konuşulduğu dönemlerde telefonları susmayan depo üreticileri, stoklarını eritti. Kar yağışının etkisiyle satışların bir miktar hız kestiğini aktaran üreticiler, "Bizim sektörde satışlar ilkbahar ve yaz döneminde artardı. Şimdi kıştan talep başladı. Bu durum yazın, özellikle su kesintileriyle birlikte talebin iki kat artacağını işaret ediyor. Buna hazırlıklı olmak için üretimi artırıyoruz" diyor.

STOKLAR BİTTİ

Karmod Plastik'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Çankaya, son bir ayda, su deposu stoklarının bittiğini belirterek, "Yüksek talebe yetişebilmek için iki vardiya çalışmaya başladık. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerden çok ciddi talep patlaması var" dedi. Yönetmelik gereği, binaların iskan alabilmesi için su deposu koyma zorunluluğu olduğunu aktaran Çankaya, "Ancak eski apartmanlarda depo bulunuyor. Malum İstanbul'da da 15 yıldır su sıkıntısı yaşanmıyordu. O nedenle de insanlar depo ihtiyacı hissetmedi. Ancak bu yıl kuraklık, yeniden su kesintisi endişesini ortaya çıkardı" diye konuştu.

TÜKETİM İKİ KAT ARTTI

Çankaya, pandemi döneminde hem hijyen nedeniyle hem de evde daha çok vakit geçirilmesi nedeniyle su tüketiminin arttığı bilgisini verdi. Çankaya, "4 kişilik bir aile bir haftada 750 litre su tüketirken bu oran pandemide 1.500 litreye çıktı. Tüketim iki kat artarken barajlardaki doluluk da ciddi oranda düşüyor. Bu da özellikle yaz mevsiminde su kesintilerinin artacağı endişesini getiriyor" şeklinde konuştu. Bir tonluk deponun 750 TL'den başladığı bilgisini veren Çankaya, "10 dairelik bir apartman için 15 bin litrelik depo yeterli olur. Bir haftalık su ihtiyacını karşılayan bu deponun fiyatı ortalama 5 bin TL'den başlıyor. Ve fiyatlar kaliteye göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

PERSONEL ARTIŞINA GİTTİ

Erka Motor Pompa Hidrofor'un sahibi Erkan Kapıcı da, pompalı su hidrofor satışlarında geçen yıla göre yüzde 40'lık bir artış yaşandığı bilgisini verdi. Kapıcı, "Geçtiğimiz aralık ayının ortası gibi satışlar çok hızlandı. Ancak asıl etkiyi ilkbahar-yaz döneminde görürüz. Bu dönemde su kesintileri başlayınca talebin yüzde 100 artacağını düşüyoruz" dedi. Yoğun talebe hazırlıklı olmak için personel sayılarını artırdıklarını aktaran Kapıcı, şöyle devam etti: "Pandemi öncesi 40 kişi çalıştırıyorduk. Pandemide işlerimiz hızlandı. Çünkü bahçeler için kuyu ve pompa ihtiyacı doğdu. Şimdi de gündemde susuzluk var. Yeniden hareketlilik başlayınca personel sayımızı 55 kişiye çıkardık." Pompalı hidrofor fiyatlarının 1.000 TL'den başladığını, 30 bin TL'ye çıktığını anlatan Kapıcı, "10 daireli bir apartmana 5 bin TL'lik bir hidrofor yeterli olur" dedi.

ESKİ APARTMANLARDAN TALEP GELİYOR

Depo üretimi yapan Polmersan firmasının yetkilileri de kuraklık haberleriyle birlikte satışlarının hızlandığını belirterek, şunları anlattı:

"İki hafta önce özellikle, 100-200-300 litrelik depolarımızın satışları hızlandı. İnsanlar bu depoları ev ve bahçelerine koyuyorlar. Bu hafta kar yağışının etkisiyle biraz hareket yavaşladı. Ancak ilkbahar gibi yeniden hızlanacak. Yeni binalarda depo olduğu için daha çok 15-20 yıllık apartmanlardan talep geliyor. Yazın satışların ciddi artacağını öngörüyoruz."
Sabah
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