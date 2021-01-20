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'Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı'

HDP Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Bursa'da ismi ve adresi belirtilmeyen tarihi bir kilisenin internet üzerinden satışa çıkarılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi
 20 Ocak 2021 07:48
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'Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı'

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Paylan, paylaşımında "Bursa'da satılık Ermeni Kilisesi. İbadethane satılır mı? Toplum ve devlet buna nasıl izin verir? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Paylan, şöyle devam etti: "İbadethane satılık hale getirilir mi? Kilise, cami ve havralar kutsallarımızdır.

Kutsallarımız satışa çıkarılamaz. Bir toplum buna izin vermemeli. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a seslenen Paylan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın derhal kilisenin kamulaştırmasını yapması gerekiyor. Restorasyonunu yapıp ilgili cemaate iadesini mutlaka gerçekleştirmeliler" dedi.
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