Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı
|20 Ocak 2021 07:50
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Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: Mustafa Sarıgül liderliğindeki TDP'nde 50 il başkanı atandı. 1 Mart'ta ilçe kongreleri başlayacak partinin büyük kurultayının da Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sahaya inen ve il il dolaşan Sarıgül de, 20 Ocak'ta Balıkesir'de, 28 Ocak tarihinde de Giresun'da olacak.
Bu süreçte Milliyet'e konuşan Genel Sekreter Aydın, siyasetin gündemindeki ittifak ve 3. yol tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bizim ittifakımız halkla, milletle" diyen Aydın, şöyle konuştu:
"Ayakta duramadıkları için ittifak yapıyorlar. Bizim ittifakımız halkımızla, milletimizle. Bu ittifaklar başarılı olmuş olsaydı zaten bize gerek yoktu. Dolayısıyla bizim iki başarısızdan birini tercih etmek gibi bir saçmalık içine girmemize gerek yok. İktidar perişan, muhalefetin dermanı yok. Birbirlerine dayanarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler bunlar?"
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