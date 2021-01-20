Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANIMIZ SN. ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

SN. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRÜMÜZ BEKİR AKTÜRK'E

AÇIK MEKTUP VE TEŞEKKÜR

Dünya genelinde yaşanılan ve ülkemizde de ciddi şekilde hissedilen yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle sıkıntılı günler yaşanmıştır. Dünya, salgını durdurmak için alınan önlemlerin ardından üretimin çarklarını harekete geçirmenin yollarını arıyorken; Ülkemizde mağdur olma ihtimali olan bütün kesimlere kurumumuz vasıtasıyla Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödenmiştir. Bu şekilde olası bir krizin toplumun geneline yayılması ciddi oranda önlenmiştir. Salgının ilk başladığı andan itibaren uygulanmaya başlanan politikaların ne kadar akılcı ve faydalı olduğu geldiğimiz bu günde daha net anlaşılmaktadır.

İşkur çalışanları pandemi süresince Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' ın önderliği, Sn.Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk' un talimatları ve Sn. Genel Müdürümüz Bekir AKTÜRK' ün koordinesinde mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etmişlerdir. Hiç planda olmayan çalışma koşullarında, hem hastalıkla mücadele edilmiş, hem de ödemelerin sorunsuz gerçekleşmesi için azami gayret gösterilmiştir. Ülkemizin 2023 vizyon hedeflerine ulaşma sürecinin İstihdam Seferberliği ayağında gurur ve şevk ile görev almak için siz değerli devlet büyüklerimizden İŞKUR çalışanları olarak beklentimiz;

Özveri ile çalışan kurum personelinin motivasyonunun artırılması amacıyla, 81 İl Müdürlüğünü kapsayacak şekilde İş ve Meslek Danışmanı alım ilanına çıkılmasını talep ediyoruz. Son yapılan kurumiçi İş ve Meslek Danışmanı ilan yazılarında geri tayinlerin kısa zamanda yapılmayacağı belirtilmesine rağmen; ataması yapılan çalışanların çok kısa sürede geri dönmesi çalışanlar arasında adalet duygusunu derinden sarsmıştır.

Şartlar ne olursa olsun Cumhurun Reisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mağduriyetin ortadan kalkması ve Milletine Hizmet sevdalısı kurum personelinin sesine kulak vereceğine de en derin kalbi duygularımızla inanıyoruz.

Durumu bilgilerinize takdiri makamlarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla

İŞKUR Kurumiçi Atama Bekleyenler Platformu

#1000Kurumiciimd