Özdağ olayında çelişkili ifadeler

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Görüntülerde 5 saldırganın Özdağ'a sopayla saldırdığı net görülüyor. Olayla ilgili bir kişinin daha belirlenmesiyle toplam şüpheli sayısı 6'ya çıktı. Teslim olan Gülahmet T. polis ifadesinde, olayda kullanılan aracı Ankara Ülkü Ocakları Başkan vekili Musa Ş.'den emaneten aldıklarını öne sürdü. Teslim olan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TEHDİT MESAJLARI

Özdağ'a yönelik saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Alparslan Tufan'a yönelik de sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlandı. Ankara Emniyeti ise halen kaçan 4 şüpheli için arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dün ortaya çıkan görüntülerde beş saldırgan, Selçuk Özdağ'ı darp ettikten sonra korumasının havaya ateş açmasıyla kaçmaya çalışıyor. Saldırganlardan üçünün beyaz bir araca binip kaçtığı görülüyor. Öte yandan Özdağ dün soruşturmayı yürüten savcıya adliyede ifade verdi.