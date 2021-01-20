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AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu

Anayasa Mahkemesi, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüne vurgu yapan kritik bir karara imza attı. AYM, 24 haftalık hamile bir kadının, devlet hastanesinde yıllık izindeki doktor tarafından kanuna aykırı yapılan kürtaj sonucu ölümünü yaşam hakkının ihlali saydı.
 20 Ocak 2021 08:15
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AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Resmi Gazete'de dün yayımlanan AYM kararına göre başvurucu Onur Arslan'ın kardeşi, yasal süre geçtikten sonra 24 haftalık hamile iken bir devlet hastanesinde kadın doğum doktoru tarafından kanuna aykırı gerçekleştirilen kürtaj işlemi sonrası yaşamını yitirdi. Doktora açılan davada 2008'de 5 yıl hapis cezası verildi. 2019'da sanık doktorun vefatı üzerine mahkümiyet ortadan kalktı. Arslan'ın, olayda hizmet kusuru bulunduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı'ndan maddi ve manevi tazminat talepli davası reddedildi. Bunun üzerine Arslan, 2 Şubat 2017'de AYM'ye başvurdu. AYM 15 Aralık 2020'de oybirliği ile yaşam hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılamaya hükmetti. Kararda özetle şöyle denildi:

HASTANE KUSURLU

"Ameliyatın doktorun yıllık izinde olduğu, kamu hizmeti sunucusu olmadığı bir zamanda yapıldığı ve ameliyat için hastane başhekimliğine bilgi verilmediği, dolayısıyla idarenin sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir. Ancak kamu görevlisi doktor izinli olduğu bir dönemde, hiçbir yetkiliye haber vermeden devlet hastanesinde, mesai gününde, hastane personeliyle birlikte cerrahi operasyon gerçekleştirmiş; ayrıca diğer personel de hastane yetkililerini durumdan haberdar etmemiştir. Bu şartlar altında devlet hastanesi idaresinin denetim ve kontrol görevini yerine getirmeme ve organizasyon kusuru bulunduğu açıktır. Somut olayda kamu makamları yaşamı koruma yönündeki pozitif yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir."

ÖRNEK OLACAK

Karar kanuna aykırı kürtaj, yanlış müdahale-tedavi gibi durumları hastane yönetiminin denetim ve kontrol görevini yerine getirmemesinden kaynaklı reddedilen davalar yönünden AYM'ye bireysel başvuru yoluyla yeniden yargılama ve tazminat yolunu açıyor. İhlal kararı Sivas İdare Mahkemesi'ne gönderildi. İhlal kararı ışığında mahkeme yeniden yapacağı yargılamada kardeşi ölen başvurucu lehine tazminata hükmedecek.
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