15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: Hakkında yakalama kararı çıkarılanların 6'sı albay, 3'ü yarbay, 9'u binbaşı, 18'i üsteğmen, 11'i teğmen, 167'si astsubay ve 13'ü uzman personel rütbesinden oluşuyor. Operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise gözaltına alınan 11 FETÖ'cü teğmenin hepsinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından TSK'ya girmiş olması. Gözaltı kararı verilenler arasında yüzbaşı rütbesinde bir F-16 pilotu da bulunuyor.

ORTAK VERİ PAYLAŞIMI

Terör örgütü ile ilişkisi bulunduğuna dair veriler bulunduğu tespit edilen TSK mensuplarının durumları kuvvet komutanlıkları ile yapılan toplantılarda isim isim görüşüldü. Çalışmaları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı ortak olarak yürüttü.