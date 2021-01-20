FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
|20 Ocak 2021 08:26
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen FETÖ/PDY üyesi, 4'üncü sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban'ın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel bir ekiple Çoban'ı bir süre takibe aldı.
KOVALAMACAYLA YAKALANDI
Ekipler, yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonucunda, Çoban'ın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, Çoban'ı kovalamacayla yakalayarak gözaltına aldı.
Örgütün emniyet yapılanması içeresinde yer aldığı öğrenilen Çoban'ın 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi. Çoban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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