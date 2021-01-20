1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban, düzenlenen operasyonla yakalandı.
 20 Ocak 2021 08:26
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen FETÖ/PDY üyesi, 4'üncü sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban'ın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel bir ekiple Çoban'ı bir süre takibe aldı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Ekipler, yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonucunda, Çoban'ın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, Çoban'ı kovalamacayla yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütün emniyet yapılanması içeresinde yer aldığı öğrenilen Çoban'ın 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi. Çoban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teröristlere 'Gelin kardeş olalım' bildirisi
20 Ocak 2021 08:46		 15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
20 Ocak 2021 08:18
Terörün izleri silindi dönüşler hızlandı
20 Ocak 2021 06:50		 Sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
19 Ocak 2021 19:37
İkna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
19 Ocak 2021 18:55		 Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ya yardım' suçundan hapis cezası
19 Ocak 2021 16:20
Bakan Akar Barzani'yi ziyaret etti... Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı
19 Ocak 2021 16:03		 Belediyenin tiyatro koordinatörüne terörden adli kontrol
19 Ocak 2021 15:38
HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde
19 Ocak 2021 14:55		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
19 Ocak 2021 14:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu09:01 - 2021 önceki yıllara göre daha çabuk bitecek08:55 - 'Pfizer aşısı olanların ölümleri tesadüf olabilir'08:52 - Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum08:49 - Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı08:46 - Teröristlere 'Gelin kardeş olalım' bildirisi
08:41 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor08:38 - Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı08:26 - FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı08:18 - 15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında08:15 - AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu08:12 - Osmanlı Hanedan ailesi taziyeleri Ayasofya Camii'nde kabul edecek
08:05 - Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz08:01 - Özdağ olayında çelişkili ifadeler07:54 - İYİ Parti'den iki yeni sistem tasarımı07:50 - Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı07:48 - 'Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı'
07:45 - Salgında en çok kadınlar yoruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?
Terörün izleri silindi dönüşler hızlandı
Burhan Kuzu'nun dosyası Yargıtay'da
Trump Başkanlığa veda etti
Hava sıcaklığı -1'e düştü: Nöbet başladı
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suçu üzerine almak 2
şirketokrasi 2
muhtar çakmağı 1
tein 2
doğduğuna pişman 2
Bill Gates 5
tatar ramazan 2
tog 3
içinde u harfi olan meyveler 9
Ray malifalitiko 1
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam