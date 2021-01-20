Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı

Jack Ma Kasım ayından bu yana medyada görülmemiş, Çinli iş insanının nerede olduğu konusu tartışmalara neden olmuştu.

Ma'nın kişisel Twitter hesabından paylaştığı son tweet'in 10 Ekim'de yapılması ve Ma'nın kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almaması kayıp iddialarını güçlendirmişti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, online bir konferansa katılan ve burada bir konuşma yapan Ma iddialara son noktayı koydu. Aynı habere göre, Çin'deki kırsal bölgede görev alan öğretmenler için düzenlenen konferansta yer alan Ma, kendi öğretmenlik günlerinden kazandığı deneyimlerini paylaştı.

ERKEN EMEKLİLİK İSTİYORDU

1964 doğumlu Jack Ma, 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang'a devretmişti. Bu tarihten sonra operasyonel çalışmalardan ve günlük işlerin yönetiminden kendini uzak tutan Jack Ma, eğitim, çevre ve hayırseverlik konularına yoğunlaşmıştı.

1999 yılında Jack Ma ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı.

Alibaba, 2000'lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı. Şirket, daha sonra internet üzerinden ödeme hizmeti veren Alipay ile ülke genelindeki satış işlemlerini kolaylaştırdı.

Jack Ma'nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda eşi görülmemiş bir başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi. Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra, dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Çinli dev Alibaba'nın Türk e-ticaret sitesi Trendyol'a stratejik yatırım yaptığı açıklanmıştı.