Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
|20 Ocak 2021 08:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.
Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.
Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlamıştı.
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