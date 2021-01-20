1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, konuk olduğu programda Spor Bakanı olmak istediğini dile getirdi. Sancaklı'nın adı bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için anılmıştı.
 20 Ocak 2021 08:52
+Aa- Yazdır
Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Türk futbolunun şimdiki sistemde geleceğinin parlak olmadığını belirten Sancaklı, yayıncı kuruluşun Türkiye'deki futbola bakışıyla ilgili, "beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.

"MESUT'U ALİ KOÇ'UN DIŞIDA KİMSE ALAMAZDI"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Mesut Özil'in transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve MHP Milletvekili, "Bence dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi. Bu şartlarda Ali Koç'un dışında hiç kimse Mesut Özil'i alamazdı" ifadelerini kullandı.

ADI TFF BAŞKANLIĞI İÇİN GEÇTİŞTİ

Saffet Sancaklı, programın sonlarına doğru siyasette almak istediği görevi anlattı. Spor Bakanı olmak için siyasete girdiğini belirten Sancaklı, bir gün bu hayalini gerçekleştireceğini dile getirdi. Saffet Sancaklı'nın adı 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmişti.

Kaynak: Haber Global
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu
20 Ocak 2021 09:05		 2021 önceki yıllara göre daha kısa olacak
20 Ocak 2021 09:01
'Pfizer aşısı olanların ölümleri tesadüf olabilir'
20 Ocak 2021 08:55		 Osmanlı Hanedan ailesi taziyeleri Ayasofya Camii'nde kabul edecek
20 Ocak 2021 08:12
Salgında en çok kadınlar yoruldu
20 Ocak 2021 07:45		 Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
20 Ocak 2021 06:45
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
20 Ocak 2021 06:30		 Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar
20 Ocak 2021 03:40
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
20 Ocak 2021 01:21		 Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı
20 Ocak 2021 00:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu09:01 - 2021 önceki yıllara göre daha çabuk bitecek08:55 - 'Pfizer aşısı olanların ölümleri tesadüf olabilir'08:52 - Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum08:49 - Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı08:46 - Teröristlere 'Gelin kardeş olalım' bildirisi
08:41 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor08:38 - Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı08:26 - FETÖ'nün firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı08:18 - 15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında08:15 - AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu08:12 - Osmanlı Hanedan ailesi taziyeleri Ayasofya Camii'nde kabul edecek
08:05 - Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz08:01 - Özdağ olayında çelişkili ifadeler07:54 - İYİ Parti'den iki yeni sistem tasarımı07:50 - Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı07:48 - 'Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı'
07:45 - Salgında en çok kadınlar yoruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?
Terörün izleri silindi dönüşler hızlandı
Burhan Kuzu'nun dosyası Yargıtay'da
Trump Başkanlığa veda etti
Hava sıcaklığı -1'e düştü: Nöbet başladı
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balonlu naylon 2
kendi kendine söylenmek 1
akrep 9
Çok istenilen bir şeyin olmaması 5
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 1
tog 3
masterchef türkiye 4
sekban 1
karlı sahada oynanan maçı izlemek 1
tarık 2
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam