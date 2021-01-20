Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 8 mühendis, 65 VHKİ, 5 şehir plancısı, 4 avukat, 5 bilgisayar işletmeni, 10 belediye trafik memuru, 15 zabıta memuru olmak üzere toplamda 112 memur alacak.
|20 Ocak 2021 09:13
|+Aa- Yazdır
Van Büyükşehir Belediyesi 8 mühendis, 65 VHKİ, 5 şehir plancısı, 4 avukat, 5 bilgisayar işletmeni, 10 belediye trafik memuru, 15 zabıta memuru olmak üzere toplamda 112 memur alacak.
Başvuracak lisans mezunu adaylarının KPSS'den en az 70 puan, lise mezunlarının ise en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular 8 ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.
Adayların zabıta memuru kadrosu için şahsen, diğer kadrolar için ise online başvuru yapacak.
Başvuran adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip 5 katı kadar aday sözlü sınava alınacak.
İlanın detayları için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sehven yapılan hatayı düzeltti
20 Ocak 2021 10:36
|27. dönem POMEM'de ön sağlık kontrol tarihi açıklandı
19 Ocak 2021 17:08
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu hatayı sehven mi yaptı?
19 Ocak 2021 16:40
|ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı
18 Ocak 2021 11:00
|Tarım'a alınacak 826 işçi için kura sonuçları açıklandı
18 Ocak 2021 09:34
|'Öğretmen atama çalışması neticelendiği dakika paylaşacağız'
18 Ocak 2021 01:57
|3 Kamu kurumu 70 personel almak için ilana çıktı
15 Ocak 2021 18:07
|EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yapıldı
15 Ocak 2021 15:35
|2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak
14 Ocak 2021 11:36
|KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
14 Ocak 2021 11:02