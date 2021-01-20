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Biden yönetiminde görev alacak 2'nci Türk Özge Güzelsu oldu

ABD'nin 46. Başkanı olarak bugün yemin ederek göreve başlayacak olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu.
 20 Ocak 2021 09:15
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Biden yönetiminde görev alacak 2'nci Türk Özge Güzelsu oldu

California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, Türkiye'ye karşı Kürt grupları destek veren görüşleriyle bilinen ülkenin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin'in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak.

Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.

Biden yönetimine daha önce Türk kökenli 47 yaşındaki Didem Nişancı, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakan Janet Yellen'in Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanmıştı.

BIDEN BEYAZ SARAY'DA

Kovid-19 salgını boyunca Maryland'deki evinden çıkmadığı için Trump'ın hedefi olan ve bugün yemin edecek olan eski Başkan Yardımcısı Biden, Beyaz Saray'ın misafirhanesi Blair House gitti.

TRUMP'IN SON GECESİ

Kaynaklara göre, Başkan Trump Beyaz Saray'daki son gününde yaklaşık 10 kişiyi affetti. Trump'ın kendisini ve aile üyelerini affetmeyi düşünmediği belirtiliyor.

Trump'ın görevi bırakmasının ardından başta kurucusu olduğu vakfıyla ilgili hakkındaki suçlamalara karşı dokunulmazlık zırhı kalkmış olacak.

SELÇUK ACAR

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