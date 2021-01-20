1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İşletmecilerin dayanacak gücü kalmadı'

Devletin esnafa ve çalışanlara yardımı bir nebze olsun rahatlatsa da belli ki taşıma suyla değirmen dönmüyor
 20 Ocak 2021 09:19
+Aa- Yazdır
'İşletmecilerin dayanacak gücü kalmadı'

Sabah yazarı Dilek Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kapalı olan restoran ve kafelerdeki işletmecilerin ve çalışanların "dayanacak gücü kalmadığını" söyledi.

Güngör, bugünkü köşe yazısında tanık olduğu bazı konuşmaları aktardı: Geçen hafta oradaki bir otelde toplantı izledim, daha sonra da sahilde bir iki tur attım. Kafeler, restoranlar kapalı ama insanlar iki sandalye atıp deniz kenarında muhabbet ediyorlardı. Kulak misafiri olunca bölgedeki kafe ve restoran çalışanları olduğunu anladım.

Kimi diyor ki, 'Bu ay elektrik faturasını ödeyemedim'... Kimi diyor ki, 'Fatura yüksek geldi, gaz kesildi'... Kimi diyor ki, 'Markete gitmeye korkuyorum'... Kimi diyor ki, 'Bizim patron kafeyi tamamen kapatıyormuş'...

Tüm dünyanın başına bela olan bu virüs ekonominin her alanını etkiledi belki ama bu işten en çok zarar gören kafe-restoran sahipleri ve çalışanları oldu. Devletin esnafa ve çalışanlara yardımı bir nebze olsun rahatlatsa da belli ki taşıma suyla değirmen dönmüyor.

Bilim Kurulu'nun hassasiyetini anlıyorum. Vaka sayısı azalmadan restoran ya da kafelerin açılmasına karşı... Fakat süreç uzadıkça işletmecilerin de dayanacak gücü kalmadı. Korkarım, 'açıyoruz' denildiğinde işletmesini açabilecek güçte olanların sayısı giderek azalacak.

Güngör, şu önerisini dile getirdi: Bu işletmeler hayatına devam edemezse orada çalışanlar ne olacak? O yüzden mart ayına kadar beklemeden restoran ve kafelerin açılması için formül bulunamaz mı? Kafe ve restoran çalışanları aşılanıp, AVM'lere girildiği gibi HES koduyla belirli sayıda müşteri kabul etme şartıyla bu işletmeler açılamaz mı?

Sabah Gazetesinden Dilek Güngör'ün yazısının tamamını okumak için Tıklayınız.

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi
20 Ocak 2021 10:39		 Hava sıcaklığı -1'e düştü: Nöbet başladı
20 Ocak 2021 03:44
İşte 2021'in en çok talep görecek meslekleri
19 Ocak 2021 22:56		 İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu
19 Ocak 2021 22:00
Discovery, BluTV'ye ortak oldu
19 Ocak 2021 21:08		 ASELSAN, Katar'da şube açtı
19 Ocak 2021 20:22
Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı
18 Ocak 2021 23:54		 Ermenistan, Bayraktar TB2'ye karşı ambargo harekatı başlattı
18 Ocak 2021 23:24
JPMorgan: TCMB ikinci çeyrekte faiz indirimine gidecek
18 Ocak 2021 23:07		 Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi
18 Ocak 2021 20:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Trump yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında11:09 - Sağlık Bakanlığı, virüs aşısına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı11:08 - CHP'li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi11:06 - Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı11:02 - MEB, elektronik sınav merkezlerinde kapasite artışına gidiyor11:00 - Obezite, çalışan sağlığını tehdit ediyor
10:57 - Biden'ın Bakan Adayı'ndan Türkiye'ye 'S-400' tepkisi10:52 - Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi10:51 - Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:49 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı10:48 - SGK gayrimenkul satacak10:44 - Yasak aşk bebeğini dolapta sakladı, poşete koyup kocasına verdi
10:43 - 3. dönem koruma branşında eğitim başlıyor10:39 - Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi10:38 - Adana'da kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü10:37 - Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı10:36 - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sehven yapılan hatayı düzeltti
10:33 - Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına paletli ambulans yetişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
'İşletmecilerin dayanacak gücü kalmadı'
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
2021 önceki yıllara göre daha kısa olacak
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
Burhan Kuzu'nun dosyası Yargıtay'da
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çivit mavisi 3
gidemem 1
tog 3
Leyleklerin uçuşu Grange 2
sözlükten soğutan şeyler 4
diş teli 1
sözlük yazarlığından gazete yazarlığına geçiş 6
bereket 2
tanrının çekici mjolnirr 3
çekirdeğin zararları 2
SON İLANLAR
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam