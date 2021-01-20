'İşletmecilerin dayanacak gücü kalmadı'

Sabah yazarı Dilek Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kapalı olan restoran ve kafelerdeki işletmecilerin ve çalışanların "dayanacak gücü kalmadığını" söyledi.

Güngör, bugünkü köşe yazısında tanık olduğu bazı konuşmaları aktardı: Geçen hafta oradaki bir otelde toplantı izledim, daha sonra da sahilde bir iki tur attım. Kafeler, restoranlar kapalı ama insanlar iki sandalye atıp deniz kenarında muhabbet ediyorlardı. Kulak misafiri olunca bölgedeki kafe ve restoran çalışanları olduğunu anladım.

Kimi diyor ki, 'Bu ay elektrik faturasını ödeyemedim'... Kimi diyor ki, 'Fatura yüksek geldi, gaz kesildi'... Kimi diyor ki, 'Markete gitmeye korkuyorum'... Kimi diyor ki, 'Bizim patron kafeyi tamamen kapatıyormuş'...

Tüm dünyanın başına bela olan bu virüs ekonominin her alanını etkiledi belki ama bu işten en çok zarar gören kafe-restoran sahipleri ve çalışanları oldu. Devletin esnafa ve çalışanlara yardımı bir nebze olsun rahatlatsa da belli ki taşıma suyla değirmen dönmüyor.

Bilim Kurulu'nun hassasiyetini anlıyorum. Vaka sayısı azalmadan restoran ya da kafelerin açılmasına karşı... Fakat süreç uzadıkça işletmecilerin de dayanacak gücü kalmadı. Korkarım, 'açıyoruz' denildiğinde işletmesini açabilecek güçte olanların sayısı giderek azalacak.

Güngör, şu önerisini dile getirdi: Bu işletmeler hayatına devam edemezse orada çalışanlar ne olacak? O yüzden mart ayına kadar beklemeden restoran ve kafelerin açılması için formül bulunamaz mı? Kafe ve restoran çalışanları aşılanıp, AVM'lere girildiği gibi HES koduyla belirli sayıda müşteri kabul etme şartıyla bu işletmeler açılamaz mı?

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