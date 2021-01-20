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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Ocak 2021 09:33
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,44907,4500
Avro9,03909,0400
Sterlin10,150010,1900
ANKARA
ABD Doları7,42007,4800
Avro9,00009,0700
Sterlin10,090010,2700
Anadolu Ajansı
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