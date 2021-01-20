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Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kara, okulların basamak basamak açılması gerektiğini belirterek, "Genel rahatlamamız ne zaman olur diyecek olursak, aşıyı ne kadar uygulayacağımıza, bizim aşıyı ne kadar kabul edeceğimize bağlı ama bu dönem herhalde 2021 yılının yaz aylalarında bir miktar olacaktır. 2022 yılında daha da rahat olabilir" dedi.
 20 Ocak 2021 10:25
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Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Pendik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak pandemi ve aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AŞI,KISITLAMALARIN DAHA ERKEN KALDIRILMASINA YARAYABİLİR"

Corona virüse karşı ve kısıtlamaların sona ermesi için en büyük gücün aşı olduğu belirten Prof Dr. Ateş Kara, "Kısıtlamalar, basamak, basamak kaldırılırsa rahatlama olacak mıdır? Evet ama şu anda bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Corona virüsüne karşı en önemli gücümüz veya var olan en büyük silahımız aşı, çünkü aşı ciddi anlamda bize avantaj sağlayacak. Kayıplarımızı önlemede çok büyük fayda sağlayacak ama onunda yaygın uygulanmasıyla beraber, planlanan şekilde devam etmesiyle belki de kısıtlamaların erken sona ermesinde avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

"OKULLAR BASAMAK BASAMAK AÇILMALI"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuşmasının devamında, "Okullarımızın açılmasını sağlamada hem birey olarak, hem veliler olarak, hem de topum olarak bazı görevlerimiz var. Bu dönemde maske ve mesafeye ne kadar dikkat edersek, vaka sayılarımız ne kadar aşağıya doğru inerse, o kadar okulların erken açılma ihtimali var. Okullar açılırken de, burada basamak basamak olması gerektiğini düşünüyorum. Önce en fazla okula gitmeyi veya en fazla bire bir eğitim almayı ihtiyaç duyan gruplar olmalı, ana sınıfı ve ilkokul 2'inci sınıfa kadar olabilir. Okullarımızın ve üniversitelerimizin açılması için toplum olarak hep birlikte maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"MASKE TAKMA KURALI YAZ AYLARINDA GEVŞEYEBİLİR"

Corona virüsüne karşı korunmada maske takmanın gelecek yaza kadar daha esnek hale geleceğini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Maske takmanın hafiflemesi için birincisi vaka sayılarımız azaldı. İkincisi aşıların hızla uygulandığını görüyoruz. Eğer planlanan şekilde aşılarımız ulaşır ve planladığımız şekilde dağıtabilirsek belki maskeye olan ihtiyacımız bir miktar azalacaktır. Bizim bundan sonra ülke olarak, kendimizi iyi hissetmediğimiz ve enfeksiyon olduğunu düşündüğümüz zaman maske takar hale gelmemiz gerekir ki bu salgınlara bu yaygın enfeksiyonlara karşı önüne geçebilelim. Genel rahatlamamız ne zaman olur diyecek olursak, aşıyı ne kadar uygulayacağımıza, bizim aşıyı ne kadar kabul edeceğimize bağlı ama bu dönem her halde 2021 yılının yaz aylalarında bir miktar olacaktır. 2022 yılında daha da rahat olabilir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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