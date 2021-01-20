Bitlis kar altında: Her gün 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
|20 Ocak 2021 09:56
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Bitlis'te belediye ekipleri gerek iş makinesi gerekse insan gücüyle karla mücadelesini gece gündüz sürdürüyor. İş makineleri cadde ve sokakları kardan temizlerken, iş makinelerinin giremediği merdiven ve ara sokaklar gibi yerler ise küreklerle insan gücüyle temizleniyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te, kent merkezindeki dar sokaklardan toplanan kar kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor. Bitlis Belediyesi ekipleri geceli gündüzlü çalışarak, sokakları açık tutmaya çalışıyor. Büyük iş makinelerinin girmediği ve karın yığılamayacağı bölgelerde de kamyonlarla taşıma yapılıyor.
VATANDAŞLARIN RAHATI İÇİN KAMYONLARLA TAŞINIYOR
Bitlis merkezde Nurullah Eren Caddesi'ndeki karlar belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Küçük kepçelerle kamyonlara yüklenen karlar gün içerisinde taşınıyor. Çalışmalar hakkında konuşan Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü Fehmi Çelikcanlı, vatandaşların çarşı merkezinde rahat etmeleri için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, "İlimizde yoğun yağan kar nedeniyle Bitlis Belediyesi tüm araç gereç ve personelleriyle sahadadır. Şehrimizin dar coğrafyası nedeniyle bu sokaklardan karın taşınması söz konusudur. Kent merkezinde günlük 150-200 kamyon karı şehir dışına çıkarmak durumunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
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