Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
|20 Ocak 2021 10:20
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Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DHKP-C'nin açık alan yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Söz konusu yapılanma içeresinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği fişeği ile çok sayıda örgütsel dergi ve doküman ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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