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Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

Eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu
 20 Ocak 2021 10:09
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Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;

Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, "hakaret", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden Kural'ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıdı. İtiraz dilekçesinde, "Tanık olan yan komşunun 'duydum' dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır" denildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi'nin kararında "Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti.

Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.
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