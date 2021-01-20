Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı

BAKANLIK, İLK KEZ ÇÖZÜM ODAKLI BİR İŞ YAPTI VE YDS İLE İLGİLİ GÖRÜŞ YAZISI YAYIMLADI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 7 bin kişiyi yakından ilgilendiren kariyer uzman yardımcılığı ile mali hizmetler uzman yardımcılığı alanlarında YDS ile ilgili görüş yazısı paylaştı. Devlet Personel Başkanlığının mülga edildiği günden bu yana yaşanan yüzlerce soruna bigane kalan Bakanlığın bu uygulaması oldukça dikkat çekici oldu. Görüş yazısında, tanınacak en son sınav hakkının sonucunun açıklandığı tarihe kadar; 657 sayılı Kanunun, dil şartının yerine getirilmemesi sebebiyle uzman yardımcısı unvanının kaybedilerek memur unvanlı kadroya atanmalarına ilişkin hükmün uygulanmasının ertelenmesi gerektiği değerlendirilmesinde bulunuldu.