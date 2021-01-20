Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sehven yapılan hatayı düzeltti
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 30 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımında, Laborant unvanında yaptığı "Tıbbi Görüntüleme" hatasını düzeltti
|20 Ocak 2021 10:36
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 18 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı ilanla 30 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuştu.
Dün memurlar.net'te yer alan haberde ise laborant unvanı için Tıbbi Görüntüleme önlisans bölümüne başvuru hakkı tanınmasının yanlış olduğuna dikkat çekilip, sehven yapılmış olabileceği değerlendirilen bu hatanın düzeltilmesi gerektiği belirtilmişti.
Üniversite yönetimi 20 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanla, bu hatayı düzeltti. İşte Resmi Gazetede yayımlanan ilan
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