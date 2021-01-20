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Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
|20 Ocak 2021 10:37
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Antalya'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tanju Kaya (24) yönetimindeki 16 ANA 09 plakalı kamyonet Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi'nde Yılmaz Bilici (56) idaresindeki 07 SN 046 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Kaya ile araçtaki Melek Sevim (42) ve Sevgi Ağaç (34) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü Bilici ise gözaltına alındı.
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