Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi
|20 Ocak 2021 10:39
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "rekor talebin rekor arzla" kısıntı olmadan karşılandığını ifade etti.
Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğal gazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, en yüksek tüketimin 51,6 milyon metreküple İstanbul, 23,9 milyon metreküple Ankara ve 13,9 milyon metreküple İzmir'de gerçekleştiğini kaydetti.
Doğal gazda bir gün önce de 272,3 milyon metreküplük rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arzla karşılanmıştı.
Doğalgazda yeni rekor...Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 20, 2021
Dün, 280 milyon m³'lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.
Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
En yüksek tüketim
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG
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