3. dönem koruma branşında eğitim başlıyor
Koruma Branş Eğitimi 3.Dönem kursiyerleri (465 Emniyet, 50 Jandarma personeli), Covid-19 tedbirleri kapsamında Koruma Eğitim Akademisi'nde 10 hafta sürecek zorlu eğitim alacak.
|20 Ocak 2021 10:43
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2020 yılı Ocak ayı içerisinde Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü kurulmuştu.
Koruma hizmetlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması, kaliteli bir koruma hizmetinin nitelikli personel ile verilebilmesi ve görevle ilgili aidiyet duygusunun her zaman üst seviyede tutulmasını sağlayabilmek amacıyla bu kursun alınarak branşlaşması hedeflenmişti.
2.dönem kursiyerlerinin eğitimleri 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmıştı.
3.dönem koruma branş eğitimi dahilinde 465 Emniyet, 50 Jandarma personeli 10 hafta boyunca eğitim alacak
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