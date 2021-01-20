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SGK gayrimenkul satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı taşınmazlarını satmak için duyuruya çıktı.
 20 Ocak 2021 10:48
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SGK gayrimenkul satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı taşınmazlarını satmak için duyuruya çıktı.

Konuyla ilgili SGK'dan yapılan açıklama

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara "Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma" talebiyle müracaatta bulunarak, "Kurumsal Tahsilatlar" "SGK Mosip Sistemi" "Borca Karşılık Tahsilat" menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan "Saymanlık Merkez Muhasebe" seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

SGK duyurusunun tam metni
Memurlar.Net
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