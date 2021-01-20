TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.
|20 Ocak 2021 10:49
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