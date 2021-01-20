Obezite, çalışan sağlığını tehdit ediyor

- Hizmet-İş Sendikası'nın, üyelerinin iş sağlığı açısından obezite görülme sıklığını ve fiziksel aktivite düzeyini ölçmek için yaptığı "Obezite Araştırması"nda, 10 çalışandan 4'ünün fazla kilolu, 4'ünün ise obez olduğu sonucu çıktı.

Hizmet-İş Sendikası'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkısıyla hayata geçirdiği araştırma, 15 Mayıs-31 Aralık 2020 arasında Ankara'da yapıldı.

Araştırmaya, farklı kurum ve kuruluşlarda "Genel İşler" iş kolundaki 201 erkek ve 200 kadın toplam 401 çalışan katıldı. Kilo ölçümlerinde araştırmaya katılanların yüzde 1,3'ünün zayıf, yüzde 18,5'inin normal ağırlıkta, yüzde 41,8'inin fazla kilolu ve yüzde 35,4'ünün obez olduğu saptanırken, yüzde 3'ünün morbid obez olduğu tespit edildi.

Cinsiyete göre obezite incelendiğinde, kadınların erkeklere oranla kilo almaya daha yatkın olduğu dikkati çekti.

Sendika Genel Sekreteri Remzi Karataş koordinatörlüğünde yapılan araştırma kapsamında, katılımcılara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Emine Yassıbaş ve Dr. Gülşah Şahin tarafından sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarına yönelik eğitim verildi.

- Hedef çalışanların bilinçlenmesi ve konuyu içselleştirmesi

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanların obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, birçok sağlık sorununun temelinde obezitenin bulunduğunu söyledi.

Araştırmayla "Genel İşler" iş kolundaki çalışanların iş sağlığı açısından obezite görülme sıklığını ve fiziksel aktivite düzeyini ölçmeyi amaçladıklarını bildiren Arslan, şöyle konuştu:

"Gelişen teknolojiyle birlikte insan gücünden ve hareketinden bağımsız ilerleme yöneliminde olan iş yaşamı, çalışanların sağlığına daha çok dikkat etmemiz gerektiğini bize ikaz ediyor. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanların hareketleri daha da sınırlanırken, obezite sayıları hiç olmadığı kadar arttı. Yaptığımız araştırmada bu gerçeği doğrulamakta."

Arslan, araştırmayla çalışanların obezite riskine karşı bilinçlenmelerini ve tutum değişikliğiyle konuyu içselleştirmelerini hedeflediklerini vurguladı.