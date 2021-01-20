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MEB, elektronik sınav merkezlerinde kapasite artışına gidiyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Bakanlık olarak e-Sınav merkezlerinde ehliyet sınavlarından mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yapıyoruz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız. Böylece bu merkezler üzerinden sunduğumuz hizmetlere çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek"
 20 Ocak 2021 11:02
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MEB, elektronik sınav merkezlerinde kapasite artışına gidiyor

- Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yeni kararla elektronik sınav merkezi sayısı 491'e, sınav salonu sayısı 500'e, merkezlerden aynı anda hizmet alanların sayısı ise 10 bin 710'a çıkarılacak.

e-Sınav merkezlerinden 2018'de 81 il, 14 ilçe merkezi ve 95 merkezdeki 124 salonda aynı anda 3 bin 250 kişi yararlanabilirken, MEB, son iki yılda özellikle ilçelerde bu sınav merkezlerine erişimi artırarak, 2020'de ilçe merkez sayısını 70'e ve toplam e-Sınav merkez sayısını da 151'e çıkardı. 2020 sonunda ise 194 salonda hizmet veren e-Sınav merkezlerinden aynı anda hizmet alan kişi sayısı, 4 bin 290 kişiye ulaştı.

MEB, yeni bir planlama yaparak, halen 70 ilçede bulunan e-Sınav merkez sayısını, 2021'de 410'a toplamda ise 491'e çıkartma hedefi belirledi. Buna göre, 491 sınav merkezinde yer alacak 500 sınav salonunda hizmet verecek e-Sınav salonlarında aynı anda 10 bin 710 kişi yararlanabilecek. Böylece, e-Sınav merkez sayısı son iki yılda 4 kat, salon sayısı da 3 kat artacak. Ayrıca aynı anda e-Sınav merkezinde sınav olabilecek aday sayısı da yüzde 230 artışa ulaşacak.

"e-Sınav merkezlerine kolay erişim, hizmetin kalitesi açısından önemli"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezlerde ehliyet sınavlarından mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yaptıklarını söyledi.

Bu merkezlerde, diğer kurumlara da sınav hizmeti verdiklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak dört beceri Türkçe sınavı gibi yeni uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle özellikle ilçelerimizde e-Sınav merkezi sayısında 2021 yılında ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız. 2021 yılında e-Sınav merkez sayımız, 151'den 491'e çıkmış olacak. Böylece bu merkezler üzerinden sunduğumuz hizmetlere çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek."
Anadolu Ajansı
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